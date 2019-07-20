В Индии молния убила девять человек

Восемь из погибших – дети.

В Индии ударом молнии убило сразу девять человек / фото УНИАН

В индийском штате Бихар удар молнии убил по меньшей мере девять человек, включая восьмерых детей.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на News Nation.

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Трагедия произошла в районе полицейского отделения Каши Чоук, когда несколько детей играли под дождем за пределами своих домов.

"По меньшей мере девять человек, среди которых восемь детей, погибли, а другие получили ранения в результате удара молнии в селе Дханпур района Навада в штате Бихар в пятницу в полдень", - говорится в сообщении.

Еще 13 человек, которые получили ранения в результате инцидента, были доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро сбора информации, вследствие ударов молнии от 2005 года погибли около 30 тысяч индийцев, что составляет в среднем 2000 смертельных случаев ежегодно.

Напомним, вечером, 21 июня, в Ивано-Франковской области трое жителей Львовской области погибли от удара молнии.