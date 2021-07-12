Многие получили ранения.

В Индии от удара молнии погибло 11 человек, делающих селфи.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, в северном городе Джайпур в результате удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек и многие получили ранения. Жертвы делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер 12-го века, популярной туристической достопримечательности.

По данным издания, когда произошел инцидент, на башне и стене форта находились около 27 человек, и некоторые из них, как сообщается, спрыгнули на землю.

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По сообщениям местных СМИ, только в воскресенье было зарегистрировано еще девять смертей от ударов молнии в Раджастане, штате, где расположен Джайпур.

Индийское метеорологическое управление заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране увеличилось вдвое - одной из причин, которые они назвали, был климатический кризис.

Согласно данным, количество молний также увеличилось на 30-40%. Например, в 2018 году в штате Андхра-Прадеш на юге Индии было зарегистрировано 36749 ударов молнии всего за 13 часов.

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Автор: Екатерина Лиманская