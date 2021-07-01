Ближайшую неделю в Украине будут лить дожди.

В ближайшее время в Украине ожидаются дождливые дни. Лишь с середины следующей недели ожидается изменение погоды.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, 7 июля небольшие дожди ожидаются практически по всей стране. Однако в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях будет сухо.

Кардинально ситуация изменится в четверг, 8 июля. С этого дня в Украине начнется период высоких температур без осадков, лишь на крайнем западе возможны небольшие дождики.

Такая погода продержится в стране до 14-15 июля.

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Автор: Екатерина Лиманская