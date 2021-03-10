"Настоящей весны не видно": в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ждать потепления в марте

Днем будут идти дожди, а по ночам - снег.

По словам синоптика, украинцам можно не надеяться на раннюю весну / Фото ua.depositphotos.com

Ближе к выходным холодный атмосферный фронт уйдет из Украины. С 12 до 15 марта ожидается потепление, но при этом осадки не прекратятся.

Об этом заявил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.

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"Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура станет достигать +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около 0 градусов, днем - стабильный плюс", - рассказал Мурмыло.

В то же время он добавил, что днем будут идти дожди, а ночью - снег.

"Соответственно, тепло будет относительным. По температуре будет вроде бы тепло, но за счет моросящих осадков этого тепла чувствоваться не будет", - заметил синоптик.

Синоптик предупредил, что ранней весны ожидать не следует. Вероятнее всего, март будет достаточно типичным, а значит, переменчивым и преимущественно прохладным.

"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, дружной весны ожидать рано", - сообщил Мурмыло.

Синоптик отметил, что на юге и на востоке вероятность серьезного потепления выше. Но оно, возможно, придет только во второй половине месяца.

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