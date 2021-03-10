"Настоящей весны не видно": в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ждать потепления в марте
Днем будут идти дожди, а по ночам - снег.
Ближе к выходным холодный атмосферный фронт уйдет из Украины. С 12 до 15 марта ожидается потепление, но при этом осадки не прекратятся.
Об этом заявил ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL.
"Погода будет очень переменчивой": синоптик дал прогноз погоды в Украине до 12 марта
"Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура станет достигать +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около 0 градусов, днем - стабильный плюс", - рассказал Мурмыло.
В то же время он добавил, что днем будут идти дожди, а ночью - снег.
"Соответственно, тепло будет относительным. По температуре будет вроде бы тепло, но за счет моросящих осадков этого тепла чувствоваться не будет", - заметил синоптик.
Синоптик предупредил, что ранней весны ожидать не следует. Вероятнее всего, март будет достаточно типичным, а значит, переменчивым и преимущественно прохладным.
"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, дружной весны ожидать рано", - сообщил Мурмыло.
Синоптик отметил, что на юге и на востоке вероятность серьезного потепления выше. Но оно, возможно, придет только во второй половине месяца.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Зима не спешит отступать: на этой неделе в Украине будет холодно, местами пойдет снег (карта)
- Синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление
- Гололедица и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни
- Холод не отступает: сегодня несколько областей Украины накроет снег (карта)
- Настоящая зима: Карпаты заносит снегом, температура в горах упала до -11° (фото)
- Винница-1°... -7°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -9°
- Житомир+1°... -5°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -7°
- Луганск-1°... -11°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -6°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+1°... -4°
- Полтава-1°... -7°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков-1°... -8°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий-1°... -8°
- Черкассы-1°... -9°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+2°... -3°