К концу текущей недели в страну вернется 20-градусное тепло.

Последний осенний месяц в Украине начнется с дождей и похолодания. Сначала температура снизится на севере и западе, а затем похолодание распространится и на другие регионы Украины. На выходных, 4 и 5 ноября, в ряде областей потеплеет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

1 ноября в большинстве областей Украины ожидаются дожди, местами - сильные. Преимущественно сухая погода будет лишь на западе и крайнем востоке страны. Температура в северных и западных областях снизится до +12°...+15°, а на юге и востоке задержится тепло до +17°...+23°.

В четверг, 2 ноября, дожди покинут территорию нашей страны, а температура в большинстве областей снизится до +13°...+16°, на северо-востоке будет не выше +10°...+11° и лишь в Крыму воздух прогреется до +18°.

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3 ноября дожди вернется на восток Украины, зацепят Днепропетровскую и Запорожскую области, а также Крым.

На западе и в большинстве южных областей столбики термометров покажут +14°...+17°, а на остальной территории похолодает до +9°...+13°.

К концу недели температура начнет постепенно повышаться. 5 ноября на юге и в некоторых центральных областях воздух прогреется до +18°...+23°, а на остальной территории ожидается от +14° до +17°.

Когда в Украину придет холодная погода

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни серьезного похолодания в Украине не ожидается. По ее данным, более ощутимое снижение температуры ожидается с 12 ноября, однако даже тогда будет без ночных "минусов".

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