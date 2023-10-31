Атмосферный фронт принесет в Украину осадки и кое-где похолодание.

Ноябрь начнется в Украине визитом атмосферного фронта с запада. Из-за этого ожидаются дожди и кое-где - снижение температуры. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, 1 ноября везде в Украине, кроме Луганщины, пройдут периодические дожди. Во второй половине дня в западных областях, на севере Украины и в Одесской области осадки прекратятся.

"Температура воздуха снизится на несколько градусов на западе и в северной части, днем ожидается +11...+14 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

В то же время на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще побудет теплая погода, максимально +15...+20, на крайнем юге воздух прогреется до +22 градусов.

В Киеве 1 ноября увеличится облачность, придут вместе с атмосферным фронтом дожди, а температура воздуха снизится и в течение дня не будет превышать +14 градусов.

"В дальнейшем будет хотя и свежая погода, однако серьезного похолодания пока не видно. Более ощутимым снижение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается с 12 ноября, однако даже без ночных "минусов", - спрогнозировала синоптик.

Погода в ноябре 2023 - прогноз

Ноябрь в Украине 2023 будет теплым и дождливым. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, мороси, кое-где - с мокрым снегом. В то же время установление снежного покрова не прогнозируется.

В первой декаде месяца кое-где в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма.

Вас также могут заинтересовать новости: