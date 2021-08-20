Погода на ближайших выходных буде нестабильной: ожидаются дожди, местами - ливни.

Выходные, 21 и 22 августа, пройдут в Украине с комфортной температурой. В субботу на западе и юго-востоке страны ожидаются дожди, температура будет на уровне +22°...+26°, на севере в центре и на юге +27°...+30°. А в воскресенье небольшие дожди будут лишь на востоке, в Кировоградской области и в Крыму.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем - до +25°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь. В воскресенье ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье - ночью +12°, днем +23°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу будет немного облачно. Температура воздуха +13°...+24°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +13°...+23°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, +17°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +16°, днем +26°, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+28°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье температура составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +16°...+26°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +16°...+26°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +14, днем +29°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +16°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность и легкий дождик, температура до +19°. В воскресенье днем температура составит +20°, ночью похолодает до +8°, небольшая облачность и легкий дождик.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +10°...+25°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, ливень, температура до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+25°.

В Сваляве завтра ожидается немного облачная погода, до +25°. В воскресенье - практически безоблачно, +11°...+24°

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, +17°...+28°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +27°. В воскресенье будет небольшая облачность, температура +17°...+29°.

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Автор: Екатерина Лиманская