Олени оказались в ловушке между бушующим огнем и забором из колючей проволоки.

В американском штате Монтана стадо оленей попало в ловушку между бушующим огнем и забором из колючей проволоки.

Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT.

Олени испуганно метались из стороны в сторону и не знали, куда им деваться.

Как сообщается, пожарные устроили настоящую операцию по вызволению рогатых из плена. Мужчины намеренно двигались в сторону животных, отпугивая их от забора и огня. Таким образом оленей удалось оттеснить в безопасное место.

Отмечается, что в округе Биг-Хорн сейчас горят леса на площади 263 тысяч квадратных километров.

Лесные пожары в США

Как сообщал Погода УНИАН, в США лесные пожары охватили 12 штатов. Горит вдоль всего западного побережья.

Наибольшая площадь возгораний в Калифорнии - чрезвычайное положение объявили в четырех округах. Там вместо домов остались лишь пожарища, сгорели и десятки автомобилей. Под угрозой еще 10000 жилых зданий.

Возгорание вызвали аномальная жара и затяжная засуха. По данным специалистов, для подавления огня необходимо изменение погоды. Предполагается, что некоторые пожары будут потушены лишь с приходом осадков.

Автор: Екатерина Лиманская