В американском штате Монтана стадо оленей попало в ловушку между бушующим огнем и забором из колючей проволоки.
Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT.
Олени испуганно метались из стороны в сторону и не знали, куда им деваться.
Как сообщается, пожарные устроили настоящую операцию по вызволению рогатых из плена. Мужчины намеренно двигались в сторону животных, отпугивая их от забора и огня. Таким образом оленей удалось оттеснить в безопасное место.
Отмечается, что в округе Биг-Хорн сейчас горят леса на площади 263 тысяч квадратных километров.
Лесные пожары в США
Как сообщал Погода УНИАН, в США лесные пожары охватили 12 штатов. Горит вдоль всего западного побережья.
Наибольшая площадь возгораний в Калифорнии - чрезвычайное положение объявили в четырех округах. Там вместо домов остались лишь пожарища, сгорели и десятки автомобилей. Под угрозой еще 10000 жилых зданий.
Возгорание вызвали аномальная жара и затяжная засуха. По данным специалистов, для подавления огня необходимо изменение погоды. Предполагается, что некоторые пожары будут потушены лишь с приходом осадков.