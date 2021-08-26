Тысячи человек эвакуированы. В Калифорнии до сих пор не могут обуздать лесные пожары.

Новые лесные пожары разгораются в Калифорнии. Огонь уже приближается к Лос-Анджелесу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, из-за угрозы огня эвакуированы тысячи жителей. Менее чем за сутки сгорело полтора десятка зданий и пламя угрожает еще 600 домов. К тушению огня привлекли авиацию, так как пламя распространяется очень быстро.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл. Пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле. Тогда стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

Масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары.

Автор: Екатерина Лиманская