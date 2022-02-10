На Кубе водяной смерч вышел на сушу, превратился в слабый торнадо и повредил здания на берегу.
Об этом сообщает Granma.
Сообщается о повреждениях крыш, поваленных деревьях и линий электропередач.
По данным издания, Куба в последнее время страдает от многочисленных ливней. В частности, холодный фронт вызвал сильный локальный шторм на пляжах восточной Гаваны. Как сообщается, в некоторых районах выпало до 120 миллиметров осадков.
Напомним, число погибших на Мадагаскаре в результате циклона Бацирай возросло до 101. Информация о погибших продолжает поступать из сильно пострадавших районов страны.
Циклон вызвал обширные наводнения и сделал непроходимыми 12 дорог и 14 мостов, отрезав некоторые районы.
Одним из наиболее пострадавших городов был Нуси-Варика на восточном побережье, где почти 95% зданий были разрушены. Та же участь постигла и другие близлежащие деревни.
Циклон Бацирай обрушился на восточное побережье Мадагаскара с проливным дождем и скоростью ветра 165 км/ч.