В Украине из-за снегопадов обесточены 273 населенных пункта в четырех областях
Непогода вызвала отключение от электроснабжения в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях.
В Украине из-за непогоды обесточены 273 населенных пункта в четырех областях.
Завтра в Киеве продолжится сильный снегопадОб этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
«По информации Укрэнерго, по состоянию на 18:00 остаются обесточенными 273 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 153, Николаевская - 63, Кировоградская - 53 и Киевская - 4», - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным ГСЧС, наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 2 см), Кировоградской (до 10 см) и Винницкой (до 5 см) областях; небольшой снег с дождем - в Николаевской (до 15 см) и Херсонской (до одного см) областях.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одесской области из-за непогоды закрыты трассы Одесса-Рени и Одесса-Кучурган
- Обледенение и коллапс на дорогах: в Одессе упали почти 500 деревьев, электротранспорт не ходит (фоторепортаж, видео)
- Стихия не утихает: из-за мощных снегопадов в четырех областях Украины перекрыли трассы (видео)
- Стало известно, сколько людей из-за непогоды травмировались на улицах Одессы
- Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
- Винница-1°... -6°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк-1°... -7°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь-2°... -6°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -7°