В Украине из-за снегопадов обесточены 273 населенных пункта в четырех областях

Непогода вызвала отключение от электроснабжения в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго / фото УНИАН

В Украине из-за непогоды обесточены 273 населенных пункта в четырех областях.

Читайте также Завтра в Киеве продолжится сильный снегопадОб этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

«По информации Укрэнерго, по состоянию на 18:00 остаются обесточенными 273 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 153, Николаевская - 63, Кировоградская - 53 и Киевская - 4», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным ГСЧС, наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 2 см), Кировоградской (до 10 см) и Винницкой (до 5 см) областях; небольшой снег с дождем - в Николаевской (до 15 см) и Херсонской (до одного см) областях.

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