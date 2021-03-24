На Анкару обрушился снегопад, в городе произошло множество аварий (фоторепортаж, видео)
Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью.
Сегодня, 24 марта, в Анкаре, Турция, неожиданно начался снегопад.
Об этом сообщает Мilliyet.
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Сообщается, что последние два дня город накрывал дождь, который сегодня перешел в снегопад.
Из-за неожиданных погодных условий в городе произошло множество аварий.
Коммунальные службы расчищают дороги и посыпают их солевой смесью, чтобы предотвратить гололед.
Смерч и град в Турции
Вечером 11 февраля разрушительный смерч прошелся вдоль Эгейского моря и затронул курортные поселки Чешме и Алачаты в провинции Измир и район Айвалык соседней провинции Балыкесир.
Стихия бушевала в двух провинциях, валила деревья, срывала крыши с домов, топила лодки и яхты, переворачивала автомобили и строительную технику. Помимо смерча курорты также пострадали от крупного града.
Согласно заявлению представителей МВД Турции, в результате смерча в Чешме обратились за медпомощью 16 человек, 9 из которых являются строителями, пострадавшими из-за обрушения подъемного крана.
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