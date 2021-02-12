Сорванные крыши и перевернутые авто: Турция пострадала от смерча и града (фото, видео)

14:23, 12 февраля 2021
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В результате стихии 16 человек получили травмы.

Обрушившаяся вчера вечером на западное побережье Турции непогода принесла серьёзный ущерб жителям нескольких курортных районов.

Об этом пишет портал Новости Турции», разместив фоторепортаж с пострадавших территорий.

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Вечером 11 февраля разрушительный смерч прошелся вдоль Эгейского моря и затронул курортные поселки Чешме и Алачаты в провинции Измир и район Айвалык соседней провинции Балыкесир.

Стихия бушевала в двух провинциях, валила деревья, срывала крыши с домов, топила лодки и яхты, переворачивала автомобили и строительную технику. Помимо смерча курорты также пострадали от крупного града.

Согласно заявлению представителей МВД Турции, в результате смерча в Чешме обратились за медпомощью 16 человек, 9 из которых являются строителями, пострадавшими из-за обрушения подъемного крана.

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Автор: Инна Андалицкая

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Теги: погодаТурциявидеоГрадфотосмерч
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