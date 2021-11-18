В ближайшие 10 дней снега в Украине не будет.
Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на украинских синоптиков.
Отмечается, что зима в Украину в эти дни точно не придет.
Ожидаются колебания погоды, но в ближайшие несколько дней местами даже потеплеет.
Читайте такжеНа смену морозам в Украину идут дожди: где понадобится зонт (карта)Например, в Киеве на выходных температура воздуха может подняться до +11 тепла.
В связи с этим синоптики прогнозируют дожди по всей Украине.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра уже в ночь на пятницу 19 ноября в Киеве возможен снег. А синоптик Наталья Диденко ранее прогнозировала местами по Украине снег уже 18 ноября.
Погода на 18 ноября: прогноз
В четверг в Украине в целом будет без осадков: лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом).
Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью -4 -9 мороза, в западных областях от -3 мороза до +2 тепла; днем +3 +8 тепла.
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