К Украине приближается атмосферный фронт с запада, который "несет" осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

В четверг, 18 ноября. местами в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"К нам идет мокрый снег! В эту сезонную пору украинского климата первый мокрый снег – нормальное явление. Этот мокрый снег завтра будет маленьким по территории, потому что вероятен лишь в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумской области, ясно, что в Карпатах, но все же он, этот мокрый снег, заявит, что с нашим климатом пока что все более менее ясно, и все идет по календарю", – отметила она.

Как отметила синоптик, в столице 18 ноября увеличится облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевской области также возможен мокрый снег. Ночью ожидается около -5 градусов мороза, днем +3 градуса тепла.

Погода 18-20 ноября: прогноз синоптика

Читайте такжеДожди, снег и морось: синоптик предупредил об изменении погоды в УкраинеПо словам Диденко, 18 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт с запада. Он принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

"Восток, центральная часть и Юг завтра еще побудут без осадков. Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой, -3 -11 градусов. Между прочим, прошлой ночью даже на Киевщине наблюдалось 11 градусов мороза. Завтра днем в Украине ожидается + 2 + 8 градусов", – добавила синоптик.

По ее прогнозу, погода 19-20 ноября в Украине будет преимущественно некомфортной с осадками и холодным порывистым ветром.

Напомним, согласно прогнозу, во второй половине недели начнется потепление, морозов не будет ни днем, ни ночью. Однако украинцев ждет пасмурная погода, сплошная облачность и дожди.

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Автор: Катерина Шварц