До этого синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине снег пойдет 18 ноября.

Первый снег в Киеве ожидается в ночь на пятницу, 19 ноября.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков температура воздуха днем прогреется до +3 +5 тепла, а ночью опустится до -1 мороза. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.

Днем возможны осадки в виде дождя.

Читайте такжеНа смену морозам в Украину идут дожди: где понадобится зонт (карта)Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине снег пойдет 18 ноября.

Погода на 18 ноября: прогноз Укргидрометцентра

В четверг в Украине в целом будет без осадков: лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом).

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -4 -9 мороза, в западных областях от -3 мороза до +2 тепла; днем +3 +8 тепла.

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Автор: Катерина Шварц