Первый снег в Киеве ожидается в ночь на пятницу, 19 ноября.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков температура воздуха днем прогреется до +3 +5 тепла, а ночью опустится до -1 мороза. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с.
Днем возможны осадки в виде дождя.
Читайте такжеНа смену морозам в Украину идут дожди: где понадобится зонт (карта)Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине снег пойдет 18 ноября.
Погода на 18 ноября: прогноз Укргидрометцентра
В четверг в Украине в целом будет без осадков: лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и в северных областях местами небольшой дождь (на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах с мокрым снегом).
Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью -4 -9 мороза, в западных областях от -3 мороза до +2 тепла; днем +3 +8 тепла.
Вас также могут заинтересовать новости