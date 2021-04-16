Из-за плюсовой температуры снег тает.

Сегодня, 16 апреля, во Львове идет мокрый снег.

Об этом сообщает специальный корреспондент УНИАН.

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Температура в городе составляет +1°, мелкий снег при приземлении на поверхности сразу тает.

Согласно прогнозу Погода УНИАН, снегопад во Львове будет продолжаться до полудня, а затем превратится в дождь. Осадки ожидаются до самого утра субботы, 17 апреля.

Похолодание в Украине

Дождь, ветер и мокрый снег - это все про апрель в ближайшую неделю. До Украины добрался юго-западный циклон "Ксандер".

Циклон принесет дожди во все области. Температура на востоке, в центре, на юге и севере не опустится ниже +10°. А на западе - ощутимое похолодание - местами до +2°. А в Карпатах такую температуру могут сопровождать еще и обильные дожди с мокрым снегом.

"Даже вначале следующей недели не появляется на горизонте стремительное потепление. Температурный фон будет в пределах +10...+15°. Но стремительного и резкого потепления, к примеру, до +20° мы пока не предвидим", - заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

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Автор: Елена Пилипчак