Температура на неделе не поднимется выше 15 градусов.

Дождь, ветер и мокрый снег - это все про апрель в ближайшую неделю. До Украины добрался юго-западный циклон "Ксандер".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Циклон принесет дожди во все области. Температура на востоке, в центре, на юге и севере не опустится ниже 10 градусов. А на западе - ощутимое похолодание - местами до плюс 2. А в Карпатах такую температуру могут сопровождать еще и обильные дожди с мокрым снегом.

"Даже вначале следующей недели не появляется на горизонте стремительное потепление. Температурный фон будет в пределах 10-15 градусов. Но стремительного и резкого потепления, к примеру, до 20 градусов тепла мы пока не предвидим", - заявила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

Ухудшение погоды в Украине

Ухудшение погоды связано сразу с двумя циклонами, которые движутся по направлению к Украине, и накроют страну один за другим.

"Идет перемещение активных фронтов, циклонов через территорию страны. Направления разные - сначала активный циклон будет двигаться с юга, затем с запада, и это приведет к неустойчивому характеру погоды", - сообщил синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

Первый циклон зайдет в страну уже завтра во второй половине дня - 14 апреля, и сначала ухудшит погоду на юге, на побережье Черного моря.

"Большую часть территории Украины он охватит уже в четверг, 15 апреля - с осадками", - уточнил он.

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Автор: Елена Пилипчак