Причиной этого явления стал перенос в наш регион воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

Смог в Киеве, который был замечен в понедельник, 22 августа и растянулся по Киевской области исчезнет только завтра. Причиной стал перенос воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Спутниковая информация подтверждает локализацию и перемещение пыли именно в наш регион. По синоптическим расчетам, на улучшение ситуации, очистку воздуха можно рассчитывать только завтра вечером", - рассказал он.

По словам Постриганя, причиной этого явления стал перенос в наш регион воздуха с пылевыми частицами из Каспийской низменности и других азиатских регионов.

"Запах дыма не чувствуется. Важно - преобладают юго-восточные ветры. Именно трансграничный перенос зависших частиц пыли обусловили такое ухудшение", - добавил синоптик.

Как сообщал УНИАН, 9 августа ученый рассказал о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС.

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