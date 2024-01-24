В нашу страну идет похолодание, но оно не будет сильным.

В Украине уже в скором времени ожидается очередное похолодание. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко. Однако она сразу успокоила, что это похолодание не будет сильным.

"Пока побудет относительно теплая погода. Незначительное похолодание придет с 27-го января", - сказала синоптик.

Сегодня же, по ее данным, в Украине в течение дня будет преобладать достаточно теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов . Только в восточных областях и на Сумщине будет свежее, 0...-3 градуса.

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Мокрый снег, порой с дождем, ожидается в западных областях. Во второй половине дня и вечером осадки будут и на севере Украины, а также в центральной Винницкой области. На остальной территории существенные осадки не прогнозируются.

Ветер, по словам Натальи Диденко, сегодня будет повевать с юго-запада, предполагается порывистым, до сильного.

В Киеве 24 января в течение дня температура воздуха составит 0...+3 градуса. Будет порывистым юго-западный ветер. Вечером ожидается мокрый снег.

Ухудшение погоды в Украине

На сегодня, 24 января, на западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о порывах ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Также в Закарпатской области ожидаются значительные дожди и мокрый снег. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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