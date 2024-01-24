Появился новый прогноз погоды синоптиков.

На Киевщине завтра будет наблюдаться погодная "аномалия": синоптики прогнозируют плюсовую температуру, но предупреждают, что украинцев может облепить мокрым снегом.

Актуальный прогноз для столицы и области на 25 января опубликовал Украинский гидрометцентр. "Мокрый снег и дождь, ночью кое-где налипание мокрого снега", - примерно такую погоду обещают жителям центра.

Также синоптики предупреждают, что на дорогах завтра может быть скользко в связи с гололедом. Ветер обещают юго-западный, западный со скоростью 7-12 м/с.

Видео дня

Температура в течение суток по области будет от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью обещают около 0°, днем потеплеет до 1-3° тепла.

Украину снова ждут 10-градусные морозы

Накануне синоптик Игорь Кибальчич в своем прогнозе отмечал, что украинцам не стоит рассчитывать на устойчивую теплую погоду в течение ближайших дней. Хотя сейчас стало немного теплее и за окном в некоторых областях столбик термометра показывает "плюс", это переменчиво.

В конце недели в Украину снова могут вернуться 10-градусные морозы. Где именно ждать холода, читай в прогнозе от Кибальчича.

Вас также могут заинтересовать новости: