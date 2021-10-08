По данным Укргидрометцентра, осенью переход средней суточной температуры воздуха через +8° в сторону понижения происходит в большинстве областей в третьей декаде октября.

Начало и окончание отопительного сезона в Украине зависят от устойчивого перехода средней суточной температуры через +8°.

Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Осенью устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +8° с в сторону понижения происходит в большинстве областей в третьей декаде октября", - сообщили в Укргидрометцентре.

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По данным синоптиков, в Хмельницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях обычно отопительный сезон начинается во второй декаде октября, в южной части страны и равнинных районах Закарпатской области - в первой декаде ноября.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ожидать дождей до конца недели. В частности, по данным синоптиков, в Украине до ближайшего воскресенья осадки не ожидаются. "Спокойную и малооблачную погоду в Украине продолжает обеспечивать высотный антициклон LIOBA с северо-востока, поэтому к воскресенью об осадки даже не вспоминаем", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Автор: Екатерина Лиманская