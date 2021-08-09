Завтра в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды.

Во вторник, 10 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами - град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, текущая неделя для большинства областей Украины принесет больше солнца и умеренные летние температуры, если и будут отдельные грозовые дожди, то локальные и кратковременные.

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"Только на юго-востоке всю неделю все же будет царить барическая ложбина, то есть поле пониженного давления, которое характеризуется облаками и грозовыми дождями, местами с очагами града и шквалистым усилением ветра", - сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в следующие трое суток в юго-восточной части Украины ожидаются дожди грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Завтра на Прикарпатье и в северных областях, послезавтра - в западных и северо-восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков

"Температура ночью 13-19°, на юге и востоке 17-22°; днем 26-33°, в западных областях, 12 августа и на севере страны 22-28°", - рассказали синоптики.

Также, как сообщается, 10 августа в восточных, Сумской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская