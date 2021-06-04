В субботу в стране будет умеренно теплая погода, практически без осадков, однако уже в воскресенье дожди вернутся во многие регионы.

Выходные 5 и 6 июня порадуют украинцев в меру теплой погодой. В субботу практически повсеместно покажется солнце, лишь на крайнем востоке возможны осадки. Однако в воскресенье, 6 июня, дожди вернутся в Украину: осадки ожидаются в северных, центральных и южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +22°. В воскресенье днем ожидается +20°, а ночью - до +13°, небольшой дождь.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +21°. В воскресенье погода практически не изменится: ночью +10°, днем +22°, без осадков.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +23°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +11°...+20°. В воскресенье температура будет +12°...+20°, небольшой дождь, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +14°, днем +21°. В воскресенье - переменная облачность, +13°...+23°, ливень.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +15°, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+20°, ливень.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +18°. В воскресенье температура составит +11°...+21°, переменная облачность, без осадков.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +10°...+18°. В воскресенье +10°...+19°, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода и сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью ожидается +12°, днем +21°.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, ожидается ливень, температура ночью +10°, днем +15°. В воскресенье будет облачно с прояснениями: ночью +11°, днем +19°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, ливень. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +11°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +16°. В воскресенье днем температура составит +15°, ночью похолодает до +5°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура составит +10°...+22°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура +11°...+23°.

В Сваляве завтра пасмурно, сплошная облачность, +20°. В воскресенье температура составит +7°...+22°, практически безоблачно.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, +13°...+22°.

В Бердянске в субботу будет сплошная облачность, температура до +20°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +12°...+21°.

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Автор: Екатерина Лиманская