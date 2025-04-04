Вместе с похолоданием в Украине ожидаются и осадки.

В течение 5 и 6 апреля в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и снижением температуры воздуха. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптик пояснил, что к нам придет холодный воздух из районов Баренцева моря и Новой Земли. Из-за этого погода существенно изменится.

По всей Украине пройдут умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, временами с грозами.

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"6 апреля в западной и северной части на фоне резкого снижения температуры дождь перейдет в снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и метель", - предупредил Кибальчич.

По его данным, общий температурный фон на Правобережье страны постепенно снизится на 10 - 15 °С, в то же время на юго-востоке страны еще сохранится аномально теплая погода.

Погода 5 апреля

На западе Украины ночью пройдут небольшие дожди, днем осадки будут умеренными с переходом вечером в мокрый снег. В Карпатском регионе временами значительные осадки. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью будет +4... +9 °С, днем +8... +15 °С, а вечером уже похолодает до +1... +6 °С.

На севере днем пройдут дожди, местами значительные. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +4... +9 °С, днем +9... +14 °С, на Сумщине разогреет до +15... +17 °С.

В центральных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозой. Ветер будет 7 - 12 м/с, при грозах порывистый. Ночью +6... +11 °С, днем +14... +19 °С

На юге в течение суток местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6... +11 °С, днем +14... +19 °С, на побережье морей +9... +14 °С.

На востоке ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Ночью будет +5... +10 °С, днем +14... +19 °С.

Погода 6 апреля

"В западных регионах ожидается неустойчивая и холодная погода. В течение суток пройдет снег, мокрый снег. Местами возможны значительные снегопады. Налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица, снежный накат", - предупреждает синоптик. Утром и днем местами порывы ветра будут достигать 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3... +2 °С.

На севере Украины ожидаются умеренные осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. Местами значительные осадки, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0... +6 °С, только на юге Сумской области днем будет тепло, +8... +13 °С.

В центральных регионах также ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В Днепропетровской области днем местами порывы ветра 15 - 20 м/с. Ночью +2...+8 °С, днем в Днепропетровской области +13...+18 °С, на остальной части региона +4...+11 °С.

На юге Украины в воскресенье пройдут умеренные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. В Крыму и Приазовье порывы ветра 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток +2... +7 °С. В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью +4... +9 °С, а днем +13... +18 °С.

На востоке ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами порывы ветра 15 - 20 м/с. Ночью будет +4... +9 °С, днем +14... +19 °С.

Погода в Украине ухудшается

О том, что на выходных в Украину ворвется зима, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 5 апреля похолодает на западе, севере и части центральных областей. В воскресенье, по ее словам, на улицу лучше не выходить, ведь резко похолодает и пойдет снег, а на дорогах будет сложная ситуация.

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