По всей стране ожидается неустойчивая погода с осадками, но температура будет в пределах нормы.

Июль в Украине начался с ливней и ряда опасных явлений погоды, которые привели к экономическим убыткам и даже человеческим жертвам. Подобная тенденция сохранится и на новой неделе. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Во второй декаде июля по всей Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и температурой в пределах климатической нормы", - прогнозирует синоптик.

По его словам, периодическое прохождение атмосферных фронтов приведет к выпадению дождей различной интенсивности, поэтому увлажнение будет достаточным, местами избыточным.

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Погода 10 июля

В начале недели, по прогнозу Кибальчича, в северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +21...+26 °С, в южной части воздух прогреется до +27...+29 °С.

Погода 11 июля

Во вторник ночью будет без существенных осадков, а днем на севере Левобережья и в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При грозах возможны шквалы 15 - 20 м/с, предупреждает синоптик. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С; в южных областях ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С.

Погода 12 июля

В среду, по данным Игоря Кибальчича, дожди пройдут в южных областях, днем также местами в восточной части. На остальной части страны сохранится погода без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +22...+27 °С, на севере Левобережья ожидается +18...+23 °С.

На сегодня, 10 июля, в Ивано-Франковской области объявлен красный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, на реке Ворона возле города Тисменица ожидается затопление поймы и сельхозугодий.

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