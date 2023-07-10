Опасное явление ожидается на реке Ворона возле города Тысменица.

В одной из областей на западе Украины сегодня ожидаются значительные затопления. Предупреждение о стихийных явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 10 июля на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковский район Ивано-Франковской области) ожидается затопление поймы и сельхозугодий.

"Существует вероятность значительных затоплений, прилегающих к реке территорий и размещенных на ней хозяйственных объектов и инфраструктуры города Тысменица в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области", - предупредили в Укргидрометцентре.

Видео дня

Как отмечается, объявлен III уровень опасности - красный.

Справка УНИАН. III уровень опасности - стихийное гидрологическое явление. Оглашается во время весеннего половодья, паводков и других явлений, при которых уровни воды достигают и превышают отметки массовых затоплений территорий, жилого сектора, хозяйственных объектов в большом количестве населенных пунктов, осложняется жизнедеятельность населения.

Погода 10 июля - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность.

Днем в Украине, кроме крайнего запада и юга, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура составит куомфортные 21-26°, на юге страны и Закарпатье будет теплее, 25-30°.

Вас также могут заинтересовать новости: