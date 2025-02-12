Осадки в нашей стране начнутся уже в пятницу в ряде областей, а затем распространятся почти по всей стране.

12 и 13 февраля погода в Украине еще будет сухой и морозной, а уже с пятницы местами начнутся осадки, а температура немного повысится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 13 февраля

В четверг, по прогнозу синоптика, под влиянием поля высокого давления по всей территории Украины сохранится погода без осадков. Местами возможен туман и изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, на побережье морей и на Закарпатье -4...+1 °С. Днем столбики термометров по всей стране покажут -1...+4 °С.

Погода 14 февраля

Накануне выходных, как и раньше, будет царить спокойная погода без осадков, однако местами в западных областях в дневные часы возможен небольшой мокрый снег. Кое-где туман, на дорогах местами гололедица. Ветер останется 3 - 8 м/с. Ночью будет мороз до -2...-7 °С, на побережье морей и на Закарпатье -3...+2 °С; Днем воздух прогреется до -1...+4 °С, а в Крыму и на юге Одесской области до +6 °С.

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Погода 15 февраля

В субботу, по данным Кибальчича, местами в северных, западных областях, а также в южной половине ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Одесской области и в Крыму осадки будут с дождем. Ночью мороз останется -2...-7 °С, днем будет -3...+2 °С. В южных областях и в Крыму ночью -2...+3 °С, а днем потеплеет до +2...+7 °С.

Погода 16 февраля

В конце недели в южных, западных областях, днем также местами в центральных регионах пройдут умеренные, временами значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололед. Ветер усилится до 5 - 10 м/с, на юге страны он будет порывистый. Температура ночью -2...-7 °С, днем -3...+2 °С. На юге Украины и на Закарпатье ночью -2...+3 °С, а днем 0...+5 °С.

На этой неделе атмосферный фронт принесет осадки и в столицу.

Уже 14 февраля днем возможен небольшой снег. К пятнице мороз ослабеет до -4°...-9° ночью, а днем температура будет колебаться в пределах незначительных минусовых значений".

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