Похолодание в столице ожидается уже на этой неделе.

В Киеве уже на этой неделе ожидается смена погоды. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует похолодание до морозов. Об этом она рассказала в комментарии NV.

Так, по ее прогнозу, сегодня на Киевщине пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +7 ... +9.

14 февраля также ожидается небольшой дождь, днем и ночью уже будет +3 ... +5.

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"А 15 февраля в регионе ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, или даже мокрый снег, ведь с 15-го числа - снижение температуры, в течение суток около нуля градусов, ветер 7-12 м/с", - сообщила синоптик.

И если 16 февраля, по ее словам, в регионе еще будет снежить, то 17 уже будет без существенных осадков. Температура ночью 16 февраля составит -3...-5, 17 февраля -5...-7, а днем будет -1...-3.

Как сообщается, после выходных в Украине ожидается некоторое ослабление морозов, температура снова может повыситься до "плюсов" или нуля градусов. Впрочем такого тепла, которое наблюдается в начале текущей недели, в ближайшее время не будет.

Погода в Киеве - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в Киев возвращаются морозы. Температура в столице будет снижаться постепенно. В частности, 15 февраля в Киеве в течение суток будет 0° а уже 16 числа днем ожидается -2°, а ночью температура снизится до -4°.

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