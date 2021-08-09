Уже завтра Украину накроет атмосферный фронт.

Во вторник, 10 августа, Украину накроет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра кратковременные грозовые дожди будут выпадать неравномерно. Только северо-западная часть Украины удержится от осадков.

"В течение дня самым свежим останется запад Украины, +23...+27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара, +28...+33 градуса. На остальной территории ожидается завтра +26..+30 градусов", - рассказала она.

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В Киеве, по словам синоптика, 10 августа местами вероятен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28...+30 градусов.

"Неделя в целом окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональном, поэтому серьезные осадки - вряд ли будут", - резюмировала она.

Погода в Украине сегодня, 9 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +31°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.

В Тернополе 9 августа ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +30°, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, почти безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет почти безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.

Автор: Екатерина Лиманская