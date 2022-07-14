Синоптик также отметил, что украинцам не нужно забывать и вероятности возникновения опасных метеорологических явлений в течение лета.

В ближайшие недели в Украине ожидается контрастная погода. Половину страны накроет засуха, а другую - грозы и шквалы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, наиболее сильные осадки вероятны в ближайшие недели на севере страны, а также в центральных регионах. По его словам, дожди будут проходить и в других регионах, однако локальнее и с меньшей интенсивностью.

Согласно прогнозу на ближайшие недели, жителям юга и Востока стоит ожидать сильной засухи из-за высокой температуры.

Синоптик также отметил, что украинцам не нужно забывать и вероятности возникновения опасных метеорологических явлений в течение лета. По его словам, в ближайшие дни повышенная метеоопасность будет наблюдаться в центральных, южных, а также восточных регионах Украины, которые обусловлены высокими температурами и неустойчивостью воздушной массы.

Именно на юге, в центре и на востоке подавляющая часть осадков будет возникать в виде ливней, а это влечет за собой высокую вероятность появления опасных метеоявлений.

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается прохладная погода однако во второй половине недели столбики термометров начнут подниматься.

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