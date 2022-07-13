В некоторых областях Украины ожидается жара до +30°.

В четверг, 14 июля, в Украине ожидается потепление. Столбики термометров по всей стране поползут вверх, особенно это ощутят жители западных областей, где в последние дни было довольно прохладно. Местами на юге, а также в Черновицкой и Закарпатской областях температура поднимется до +29°...+30°. При этом дожди продолжатся. Осадки сконцентрируются на северо-западе и северо-востоке Украины, однако станут менее интенсивными.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, сильный дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +1925, сильный дождь.

В Тернополе 14 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+29°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +18°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +14°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°, ливень.

В Одессе 13 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +12°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +14°...+24°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +16°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, ливень.

Народные приметы на 14 июля

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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