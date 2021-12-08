На День святого Николая температура воздуха ненадолго снизится.

Стало известно, какая погода ожидается в Украине во второй половине декабря.

Об этом пишут "Факты" со ссылкой на слова синоптиков.

Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, с 13 по 19 декабря в Украине будет теплая погода. Этому поспособствуют западный и южный перенос воздушных масс.

"Временами возможны небольшие дожди, преимущественно в виде дождя, в Карпатах - снег. По ночам температура будет колебаться от 3 мороза до 3 тепла, а днем ожидается 2-8 градусов выше нуля", - рассказала Голеня.

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В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач обещает, что конец декабря удивит украинцев дневным теплом. По его данным, во второй половине месяца начнется потепление. Исключением станет лишь День святого Николая - 19 декабря ожидается небольшое снижение температуры.

Ранее сообщалось, что на этой неделе погода в Украине будет иметь неустойчивый влажный характер со значительными температурными контрастами.

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Автор: Юрий Годован