Жара еще не отступает, местами даже возможно повышение до +35 градусов.

В последний день лета на западе Украины, куда приближается котловина циклона, ожидается комфортная температура, а на остальной территории еще удержится жара. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 31 августа в западных областях ожидается +23...+28 градусов, на остальной территории Украины еще жара будет сопротивляться, +28...+33, местами возможно до +35 градусов.

"К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами. Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве на востоке и юго-востоке - без существенных осадков", - говорит синоптик.

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В Киеве завтра, по словам синоптика, ожидается небольшой дождь с грозой. Еще будет в столице жарко, +29 градусов.

"А в пятницу вообще киевляне будут набирать в кувшины благословенный воздух, жара сдуется", - порадовала киевлян синоптик.

Жара в Киеве и температурные рекорды

В Киеве три дня постель фиксируют температурные рекорды. По данным синоптиков, ночи на 27, 28 и 29 оказались самыми теплыми для этих дат. также дневные максимумы достигали новых рекордов. А среднесуточная температура в эти дни была на 8-11 градусов выше климатической нормы.

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