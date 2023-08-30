Конец лета в Украине будет очень теплым. Местами 31 августа температура поднимется до +30°...+32°, а в большинстве западных областей температура опустится до +23°...+25°. Также на западе, местами на севере и юге Украины пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +23°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, ливень.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Тернополе 31 августа ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, ливень.
- В Виннице завтра будет +16°...+28°, практически безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +27°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+29°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+29°.
- В Одессе 31 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, легкий дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +17°...+32°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно и беозоблачно, температура ночью +11°, днем +29°.
Народный прогноз 31 августа
31 августа - день Фрола и Лавра.В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.