По прогнозу синоптика, 10 и 11 января в Украине будет ветрено.

10 и 11 января в Украине будут с сильным ветром. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Учитывайте в одежде, стоянках, креплениях, парковках, на дорогах", - отметила она.

Завтра же, по ее прогнозу, в восточных областях ожидается -3...-8 градусов, в западных областях +2...+7 градусов, в южной части +6...+10 градусов, в Запорожской области - до -3 градусов. На севере и в центре в течение дня 10-11 января ожидается от 3 мороза до 2 тепла.

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Дождь и мокрый снег будут выпадать периодически в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины будет без существенных осадков.

"Потепление, атлантическая воздушная масса придет 13-14 января в Украину", - спрогнозировала она.

По данным Погода УНИАН, на смену погоды в Украине стоит ждать во второй половине текущей недели. Температура постепенно начнет повышаться.

По прогнозу, уже в конце недели на юге и западе потеплеет до +4°...+7°, в Крыму - до +10°, на севере будет от 0° до +4°, в центре - до +3°, а холоднее всего будет на востоке Украины - до 0°...+2°.

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