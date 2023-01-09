Повышения температура стоит ждать к концу текущей недели.

В ближайшие дни морозы не покинут Украину. Температура будет опускаться до -15°, ожидаются периодические осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Изменения погоды стоит ждать лишь к концу недели, когда небольшие морозы до -2° останутся лишь в ночное время в отдельных областях, а днем по всей стране будет "плюс". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с температурных контрастов. На западе и в большинстве южных областей будет теплая погода до +7° днем. На остальной территории днем ожидаются морозы до -8°, а ночью температура местами будет падать до -13°.

Во вторник, 10 января, на западе Украины, а также в Винницкой и Житомирской областях будут дожди, а при снижении температуры - снег и мокрый снег.

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На западе и в большинстве южных областей воздух прогреется до 0°...+6°, в центральных областях температура будет опускаться до -1°...-5°, на севере - до -6°, а на востоке - до -7°...-11°. Ночью на востоке и северо-востоке ударят морозы до -11°...-15°.

В среду, 11 января, температура в Украине будет без особых изменений, лишь на западе станет немного холоднее. Там в течение дня воздух прогреется до -1°...+4°, а ночью будут морозы до -5°. На Левобережье днем температура будет до -4°...-9°, а ночью ожидаются морозы -8°...-15°.

В четверг, 12 января, морозы в Украине немного ослабнут. Так, днем на востоке и севере будет до 0°...-5°, а ночью температура будет опускаться максимум до -7°...-10°.

Осадки в этот день ожидаются местами на севере и западе, а также в Винницкой и Одесской областях.

Перед выходными, 13 января, температурные контрасты в Украине сгладятся. Днем в большинстве областей будет от -1° до +2°, на крайнем западе температура поднимется до +5°, а в Крыму - до +9°. В центре Украины и на Сумщине пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

На выходных, 14 и 15 января, в Украине станет еще немного теплее. К концу недели на юге и западе потеплееет до +4°...+7°, в Крыму - до +10°, на севере будет от 0° до +4°, в центре - до +3°, а холоднее всего по-прежнему буде на востоке Украины - до 0°...+2°.

Народный прогноз на неделю

9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана.

10 января - день Игната, Ефима и Петра. Снегирь запел - на метель. Сорока под стреху лезет - к метели.

11 января - день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были убиты царем Иродом в 1 веке нашей эры. А наши предки считали, что именно в этот день нечистая сила становится особенно жестокой. Поэтому 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

12 января в народном календаре - Мученицы Онисьи. В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли.

13 января - преподобной Мелании Римлянки. Если в этот день ветер ночью с юга - на теплое и сытое лето. Звезд в этот день на небе нет - ягод летом не ждать.

14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.

15 января - преподобного Серафима Саровского. Если на полях иней - будет мокрый год.

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