Заморозки в Украине наконец прекратятся на этой неделе.

Текущая неделя в Украине будет теплой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Наконец прекратятся заморозки и тепло будет нарастать даже ночью", - говорит она.

По прогнозу, в течение дня температура воздуха ожидается уже довольно высокой. В частности, сегодня столбики термометров уже покажут +14...+20 градусов.

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"Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут карабкаться вверх, но будут мягкими и комфортными", - порадовала Наталка Диденко.

В Киеве также ожидается теплая погода с дальнейшим нарастанием тепла.

Пасха - прогноз погоды на праздник

"Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной", - прогнозирует Наталка Диденко.

Температура воздуха ночью, по ее данным, составит +7...+12 градусов. Днем термометры подскочат до +18...+23 градусов.

"Только в западных областях 20-го апреля вероятны дожди, местами с грозами, и +16...+21 градус", - добавила эксперт по погоде.

Будет ли еще снег в Украине - ответ синоптика

В комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что снега в Украине в этом сезоне уже не будет. Разве что в Карпатах кое-где он остается, но и там он уже активно тает.

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