Завтра в Украине также ожидается небольшое снижение температуры.

В ближайшие дни ощутимых морозов в Украине не предвидится, сохранится относительно теплая погода с периодическими осадками, но с 5 января 2024 года погода изменится. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

"Ближайшее ощутимое похолодание - с 5-го января", - прогнозирует она.

Завтра же, по данным синоптика, ожидается небольшое похолодание - в течение дня температура воздуха в Украине составит +2...+6 градусов, в южной части +7...+12 градусов.

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"Северо-западный ветер будет сильным, со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Очень осторожно", - предостерегла синоптик.

Из-за теплой ночи сначала местами будет идти дождь, а днем уже осадки будут переходить в фазу мокрого снега. На юге Украины существенные осадки не ожидаются, там даже возможны прояснения с солнцем.

В Киеве 27 декабря ожидается облачная погода, местами дождь, затем переход в мокрый снег.

"Ветер сильный! Северо-западного направления, порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщает Наталья Диденко.

Ночь в столице будет немного теплее, чем завтрашний день: ночью +4...+7, днем +2...+5 градусов .

Каким будет январь 2024 в Украине - прогноз

Ожидается, что средняя за месяц температура в январе следующего года будет на 1,5-2 градуса выше, чем обычно. Количество осадков будет в пределах нормы, но на Востоке, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях выпадет 35-78 мм осадков, что несколько больше нормы.

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