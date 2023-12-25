26 декабря в Украине будет тпело, но ветрено / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 26 декабря, в Украине будет тепло. В ряде областей температура поднимется до +10°...+14°, но сильный ветер добавит ощущение прохлады. Дожди продолжатся, однако их станет меньше. Осадки ожидаются на севере и северо-западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +9°, дождь.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +10°, дождь.
  • В Тернополе 26 декабря ночью будет +6°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
  • В Виннице завтра завтра будет +6°...+12°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+8°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+8°.
  • В Одессе 26 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +13°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+5°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +6°...+11°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +7°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +6°.
26 декабря в Украине будет ветрено / фото УНИАН

Приметы погоды 26 декабря

Если день ясный, а на деревьях появляется пушистый и игольчатый иней - жди резкого похолодания и метели.

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