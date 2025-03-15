Холодная погода в Украине продлится еще почти всю следующую неделю.

С сегодняшнего дня, 15 марта, в Украину пришло похолодание. Первыми его почувствуют жители западных и северных обалстей, а уже с понедельника, 17 марта, похолодание охватит всю нашу страну. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, вся следующая рабочая неделя в Украине также будет холодной, "с "минусами" ночью и слабыми небольшими "плюсами" в дневные часы".

Потеплеет в Украине, по ее данным, не раньше следующих выходных.

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"Ориентировочно начнет теплеть в конце следующей недели, ближе к 22-23 марта", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется - что говорит Укргидрометцентр

На выходных в Украине ожидается изменение погодных условий. Специалисты Укргидрометцентра предостерегают об осложнении погоды, выпадении осадков в смешанной фазе и снижении температуры.

По их данным, в течение 15-17 марта в стране изменится синоптическая ситуация: на выходных атмосферные процессы будет определять циклон со связанными фронтами, что повлечет за собой ухудшение погодных условий.

По прогнозам метеорологов, теплые и влажные воздушные массы, которые доминировали в предыдущие дни, уступят место холодным потокам с севера. Ожидаются резкие изменения атмосферного давления: после падения в субботу оно начнет постепенно расти.

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