Циклон принесет мокрый снег и перепады давления.

На выходных характер погоды в Украине изменится. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об ухудшении погодных условий, осадках смешанной фазы и снижении температуры воздуха.

"15-17 марта характер погоды в Украине изменится: в выходные ухудшение погодных условий обусловит циклон и связанные с ним атмосферные фронты", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, южные потоки теплого влажного воздуха предыдущих дней быстро изменятся на холодные с северных направлений. Будут происходить значительные колебания атмосферного давления: его падение в субботу в дальнейшем сменится ростом.

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Погода в Украине ухудшается - что известно

Уже с сегодняшнего дня в Украине начнется похолодание, которое с понедельника, 17 марта, распространится на всю территорию страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что на выходных в Украину придет новая волна холодного арктического воздуха.

По ее прогнозу, в западных и большинстве северных областей днем ожидается от +3 до +9°C. В то же время в субботу в других регионах еще сохранится теплая погода - +12...+20°C, однако уже в воскресенье тепло останется только на юге и юго-востоке. В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю страну.

Из-за резкого снижения температуры 15 марта в западных и северных областях дожди местами будут переходить в мокрый снег.

В центральных регионах будет преобладать дождливая погода, тогда как на юге и юго-востоке осадков в течение выходных не ожидается.

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