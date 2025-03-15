На юге и востоке погода останется без изменений.

Сегодня, 15 марта, в Украине ожидается нестабильная погода. На западе и севере страны похолодает и пойдут дожди с мокрым снегом. Осадки местами ожидаются также в центральной части страны. На юге, востоке и в центральных областях все еще сохранится очень теплая весенняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут днем температура снизится до +5°...+10° и только в Черновицкой области столбики термометров еще покажут +14°. Ожидается пасмурная погода с дождями, которые при снижении температуры будут превращаться в мокрый снег.

На севере Украины температура тоже снизится - будет +6°...+10°. Только в Сумской области воздух прогреется до +17°. Тут также ожидается пасмурная погода, местами - с прояснениями. Будут дождить, а при снижении температуры, особенно на крайнем севере, возможен мокрый снег.

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Жителей восточный областей изменения погоды пока не коснутся. Сегодня тут будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до приятных +16°...+21°. Без осадков.

Дожди доберутся до Винницкой, Черкасской и Полтавской областей. Температура тут снизится до +13°...+15°. В Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается преимущественно сухая погода с теплом до +20°...+22°.

На юге Украины сегодня тоже будет сухо. Тут ожидается переменная облачность и температура от +16° на побережье до +23° в Крыму.

Приметы 15 марта

Если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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