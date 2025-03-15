Сегодня, 15 марта, в Украине ожидается нестабильная погода. На западе и севере страны похолодает и пойдут дожди с мокрым снегом. Осадки местами ожидаются также в центральной части страны. На юге, востоке и в центральных областях все еще сохранится очень теплая весенняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут днем температура снизится до +5°...+10° и только в Черновицкой области столбики термометров еще покажут +14°. Ожидается пасмурная погода с дождями, которые при снижении температуры будут превращаться в мокрый снег.
На севере Украины температура тоже снизится - будет +6°...+10°. Только в Сумской области воздух прогреется до +17°. Тут также ожидается пасмурная погода, местами - с прояснениями. Будут дождить, а при снижении температуры, особенно на крайнем севере, возможен мокрый снег.
Жителей восточный областей изменения погоды пока не коснутся. Сегодня тут будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до приятных +16°...+21°. Без осадков.
Дожди доберутся до Винницкой, Черкасской и Полтавской областей. Температура тут снизится до +13°...+15°. В Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается преимущественно сухая погода с теплом до +20°...+22°.
На юге Украины сегодня тоже будет сухо. Тут ожидается переменная облачность и температура от +16° на побережье до +23° в Крыму.
Приметы 15 марта
Если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.