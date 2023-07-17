Завтра температура в Украине будет подниматься до +36 градусов.

Во вторник, 18 июля, в Украине будет очень жарко. Кое-где столбики термометров будут достигать +34...+36 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, в ближайшие дни Европа будет страдать от экстремальной жары. Температура воздуха в южной, центральной и местами в восточной части будет достигать +36...+42 градусов, местами +40...+47 градусов.

"К счастью, таких экстрем у нас не предвидится, однако дыхание Сахары и мы почувствуем хорошенько", - сказала синоптик.

Так, по ее прогнозу, 18 июля в южной части Украины, в центральных областях и на востоке дневная температура воздуха составит +29...+34 градуса. На Херсонщине, Николаевщине, Запорожье и в Крыму местами разогреет до +32...+36 градусов.

В западных областях и в северных столбики термометров поднимутся завтра до более комфортных значений - предполагается +24...+29 градусов, на Закарпатье будет до +30 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины. При грозах есть вероятность сильного ливня, шквала и града!"- предупредила специалист.

В дневные часы вторника, по ее данным, осадки будут прекращаться на западе Украины, а в южной части грозовой дождь более вероятен только в Одесской области.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 18-го июля также ожидается дождь с грозой", - прогнозирует Наталья Диденко.

Температура воздуха после сегодняшней жары снизится и составит +25...+28 градусов.

"Сегодняшний понедельник пока самый жаркий в Киеве в ближайшей перспективе - неделя побудет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22-го июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18...+20 градусов", - рассказала она.

Штормовое предупреждение н во Львской области

На сегодня, 17 июля, во Львовской области ожидаются грозы, град и шквалы до 17-22 м/с. По данным синоптиков, погода ухудшится во второй половине дня. Объявлен І уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: