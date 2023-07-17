Осадков в столице не прогнозируется.

В понедельник, 17 июля, в Киеве будет очень жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет около +25°, а днем температура поднимется до +31° в тени. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет переменчивый, его скорость не превысит 1,6 - 1,9 м/с. Атмосферное давление будет около 747 миллиметров ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 17 июля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Тернополе 17 июля ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+35°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +19° днем +32°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +15°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

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