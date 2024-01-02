Наталья Диденко говорит, что прогноз изменился.

Ранее в Украине прогнозировалось сильное похолодание, но "уже сегодня утром уточненные прогнозы моей любимой модели дают как раз на прогнозируемые дни, 3-6 января, кардинально противоположную погоду - с "плюсами!"- сообщила синоптик Наталка Диденко.

Завтра, по ее данным, в западных областях ожидается дождь, на Волыни и Ровенщине - с мокрым снегом. Днем будет +4...+8 градусов, а на северо-западе - около нуля.

В северных областях - мокрый снег, снег, ночью -3...-8, на Черниговщине и Сумщине местами до -12, днем около нуля, на Черниговщине и Сумщине до -3...-5 градусов.

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В центральных областях также будет дождь и мокрый снег. Ночью -3...+3, днем +2...+4 градуса. "Только на Полтавщине на 2-4 градуса будет холоднее", - уточнила Наталья Диденко.

В восточных областях, по ее словам, мокрый снег и дождь ожидается ближе к вечеру или уже аж в ночь на 4 января. На Харьковщине будет до "минусов", а на Донетчине и Луганщине - около нуля.

В южной части днем без осадков, а вечером 3 января ожидается небольшой дождь. Днем +3...+9 градусов .

"В Киеве 3-го января ожидается мокрый снег, снег, скорее с обеда. Гололедица!"- предупредила Наталья Диденко. Ночью в столице, по ее данным, будет -5 градусов, завтра днем 0...-2.

"По предварительным прогнозам, 4, 5, 6 и 7 января в Украине никаких сильных морозов не ожидается, даже в большинстве областей будут преобладать "плюсы", разве только на крайнем севере, поскольку это на грани двух воздушных масс, морозной и теплой, могут быть колебания в сторону "минусов". Трудновато прогнозировать в таких "узких" местах", - уточнила синоптик.

Она добавила, что анонсированное похолодание смещается на 8-е января, умеренное, не слишком сильное и ненадолго. "Однако еще раз повторю - в ближайшее время никаких лютых морозов в Украине не предвидится", - резюмировала Наталка Диденко.

Похолодание в Украине

Ранее синоптики прогнозировали значительное похолодание в Украине на текущей неделе. В частности, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что в середине недели ожидается существенное похолодание в северных, восточных и центральных областях. На Черниговщине и Сумщине столбики термометров в отдельные дни, по его данным, будут падать ниже -20 °С.

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