В нашу страну мчится арктический холод

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками и температурными контрастами. Кое-где температура будет падать до -20° и даже ниже. Такой прогноз озвучил метеоролог Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что развитие циклонической деятельности на фоне постепенного вторжения арктического холода с севера Европы приведет к ухудшению погодных условий на большей части нашей страны в первые дни января.

"В середине недели ожидается существенное похолодание в северных, восточных и центральных областях. На Черниговщине и Сумщине столбики термометров в отдельные дни опустятся ниже -20 °С", - предупреждает специалист.

По его данным, температурные контрасты вызовут обильные осадки в виде снега, мокрого снега, а на юге - преимущественно дожди.

В частности, по его данным, сегодня в центральных, южных и восточных областях пройдут дожди. В западных и северных регионах ожидается снег и мокрый снег.

"В северной части местами сильные снегопады, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - предупреждает Кибальчич.

Кое-где отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в северо-западных областях и Карпатах в течение суток -2...-7 °С, на остальной части страны +1...+6 °С, на юге и востоке воздух прогреется до +5...+10 °С.

3 января ночью в западных и восточных областях пройдет снег и мокрый снег, днем на большей части территории страны, кроме восточных и Сумской областей снег, ожидается мокрый снег, местами с дождем. Кое-где осадки будут значительными, также ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.

"Температура воздуха ночью в северных и Харьковской области снизится до -11...-16 °С, на севере Черниговской и Сумской областей -20...-23 °С; на остальной части страны -4...+1 °С", - прогнозирует он. Днем температура на севере Левобережья сохранится низкой, в пределах -10...-15 °С, на остальной территории страны около 0 °С, на Прикарпатье, юге и в Крыму - до +3...+7 °С.

О похолодании в Украине предупреждают и синоптики Украинского гидрометцентра. По их данным, в следующие двое суток ожидается снижение температуры ночью до -3...-10°, а днем до 0...-5°. На северо-востоке страны ночью температура будет падать до -13...-18°, а днем будет до -6...-11°.

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