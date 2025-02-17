Осадков в Украине не ожидается.

Морозная погода в Украине удержится и завтра, 18 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшая ночь будет очень холодной, ведь столбики термометров покажут -10...-15 градусов, а на востоке и северо-востоке температура упадет до -12...-19 градусов.

"Днем во вторник мороз ослабнет до -1...-6 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко и добавила, что осадки в Украине 18-го февраля маловероятны.

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В Киеве, по ее словам, завтра будет сухо. Ночью похолодает до -12...-14 градусов, а днем будет -2...-4 градуса.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируется необычно сильное похолодание, местами возможны незначительные снегопады. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в течение почти всей недели будет сохраняться период аномально низких температур, которые будут на 5-8 °C ниже климатической нормы.

Кибальчич объясняет, что такие погодные условия обусловлены влиянием холодного воздуха арктического происхождения, а также действием области повышенного атмосферного давления.

Время от времени, по его словам, возможен снег, однако осадки, вероятно, будут незначительными.

В частности ночью 18 февраля, по его прогнозу, температура будет падать до -14°...-19°, местами даже до -21°, а завтра днем в большинстве областей будет -2°...-7°.

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