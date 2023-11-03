Температура в Украине ожидается довольно высокой, однако будет влажно и поднимется сильный ветер.

На выходных, 4 и 5 ноября, температура в Украине будет высокой, в частности на юге до +20...+25, но местами будет дождливо и усилится ветер. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Так, по ее словам, 4 ноября будет много дождей. Атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и в Винницкую и Черкасскую области. В указанных регионах, по ее данным, пройдут умеренные дожди.

"Пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и с местами штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду!"- предупредила синоптик.

На остальной территории-восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами - попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. "Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!"- отметила специалист.

Температура воздуха в субботу предполагается +14...+19 градусов, на юге воздух прогреется до почти летних +20...+ 25 градусов и только на северо-востоке будет не выше +10...+13 градусов.

В воскресенье, по данным Натальи Диденко, дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.

"Температура воздуха 5 ноября в течение дня +14...+19, на юге +19...+22 градуса", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 4 ноября, по словам Натальи Диденко, будет идти дождь, завевать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. "Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила она. Температура воздуха составит около +14 градусов.

"А вот 5 ноября, в воскресенье, киевлянам можно и стоит выбираться из домов - дождь прекратится, температура воздуха подскочит вплоть до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного происхождения", - спрогнозировала синоптик.

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