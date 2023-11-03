Местами на юге воздух прогреется до +23°.

Первые ноябрьские выходные в Украине будут теплыми и с периодическими дождями разной интенсивности. В некоторых областях на юге страны температура подскочит до +21°...+23°, а на остальной территории столбики термометров покажут +12°...+19°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +7°, днем +14°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем +15°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +8°, днем +14°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +10°...+14°. В воскресенье температура будет +9°...+16°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +21°. В воскресенье - практически безоблачно, +15°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°,легкий дождь. В воскресенье температура составит +12°...+18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +11°...+23°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+19°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +13°, днем +18°. В воскресенье ночью ожидается +12°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +11°, днем +18°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +17°, возможен небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +11°, днем +18°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +5°, днем до +11°. В воскресенье ночью температура составит +4°, днем столбики термометров покажут +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура составит +6° ночью и днем +15°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +7°...+14°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +13°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +6°...+11°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +21°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +14°...+18°.

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